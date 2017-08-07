Google AdWords для Android

Google AdWords 1.7.6 для Android

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Описание Google AdWords 1.7.6 для AndroidОписание   Скачать Google AdWords 1.7.6 для AndroidСКАЧАТЬ (20,41 Мб) Скриншоты Google AdWords 1.7.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google AdWords 1.7.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google AdWords 1.7.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Google AdWords - мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно управлять своими рекламными кампаниями, где бы вы ни находились. Оценивайте эффективность своих объявлений и контролируйте показ рекламы в любое время и в любом месте.

Ключевые особенности:

  • Просмотр статистики по рекламным кампаниям.
  • Управление бюджетом и ставками.
  • Просмотр уведомлений и оповещений в режиме реального времени.
  • Помощь специалистов Google по телефону.
  • Применение рекомендаций по оптимизации кампаний.
Скриншоты Google AdWords:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google AdWords

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