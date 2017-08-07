Мегаполис 3.91 для Android
Мегаполис – судьба города теперь в ваших руках и только от вас зависит, каким он станет, и как будет развиваться. В этой экономической и строительной стратегии нужно
Вормикс 2.3.48 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
Мир в огне 3.7.0s для Android
Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе
Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
Jungle Heat 2.0.2 для Android
Jungle Heat – в диких джунглях находится немало запасов нефти и золота, но их еще нужно отвоевать у жестокого генерала Блада. Чем больше ресурсов вы сможете
Kingdom Rush 3.0.3 для Android
Kingdom Rush – используйте башни и заклинания для защиты своего королевства от орков, троллей, злых колдунов и других тварей. Сражайтесь в различных условиях,