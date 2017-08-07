Программы для Android » Игры » Стратегии » The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для Android
The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim для Android

The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для AndroidОписание   Скачать The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для AndroidСКАЧАТЬ (30,64 Мб) Скриншоты The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim – игра перенесет вас в легендарное королевство Скайрим, в котором уже побывали многие игроки. В этот раз, вас ожидает не ролевая компьютерная игра, а карточная стратегия, хотя некоторые элементы RPG и остались. Научиться играть в нее довольно просто, а что бы стать истинным мастером нужно потратить немало усилий.

Проходите одиночную кампанию, где можно заработать новые легендарные карты, колоды и бустеры. Есть возможность создания колоды при раздаче и массовые сражения с ИИ-противниками.

В мультиплеере вы можете играть против друзей, играть на рейтинг с другими игроками или проведите серию боев со случайными соперниками. 

Скриншоты The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Карточные
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Мегаполис 3.91 для Android

Мегаполис – судьба города теперь в ваших руках и только от вас зависит, каким он станет, и как будет развиваться. В этой экономической и строительной стратегии нужно

Вормикс 2.3.48 для Android

Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте

Мир в огне 3.7.0s для Android

Мир в огне – масштабная военная стратегия с одиночной компаний и мультиплеером. Обучайте войска, стройте военные заводы и сражайтесь с соперником на земле, в воздухе

Дракономания 4.0.0 для Android

Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.

Jungle Heat 2.0.2 для Android

Jungle Heat – в диких джунглях находится немало запасов нефти и золота, но их еще нужно отвоевать у жестокого генерала Блада. Чем больше ресурсов вы сможете

Kingdom Rush 3.0.3 для Android

Kingdom Rush – используйте башни и заклинания для защиты своего королевства от орков, троллей, злых колдунов и других тварей. Сражайтесь в различных условиях,

скачать Adguard

Отзывы о программе The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim

Admin

Отзывов о программе The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim 1.66.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 