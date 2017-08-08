Ukrainians для Android

Ukrainians 1.1.12 для Android

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Описание Ukrainians 1.1.12 для AndroidОписание   Скачать Ukrainians 1.1.12 для AndroidСКАЧАТЬ (25,75 Мб) Скриншоты Ukrainians 1.1.12 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ukrainians 1.1.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ukrainians 1.1.12 для AndroidОтзывы (0)  
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Ukrainians - мобильный клиент украинской социальной сети для Android-смартфонов и планшетов. Основной целью приложения, по заявлениям разработчиков, является формирование безопасного, удобного пространства для коммуникации и платформы для создания, распространения и потребления качественного персонализированного контента.

На данный момент программа находится на стадии бета-тестирования, и может предложить пользователям функционал "Друзья", "Уведомления", "Поделиться" и "Новости". Планируется интегрировать в платформу некоторые музыкальные сервисы, а также пользователям будет доступна возможность монетизировать уникальный контент.

Скриншоты Ukrainians:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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