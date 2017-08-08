Prometheus для Android

Prometheus 1.0.0 для Android

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Описание Prometheus 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Prometheus 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (8,98 Мб) Скриншоты Prometheus 1.0.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Prometheus 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Prometheus 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Prometheus - бесплатное приложение для доступа к онлайн-курсам, проводимых преподавателями из лучших украинских и мировых университетов и организаций. Пользователю предлагаются бесплатные курсы по программированию, предпринимательской деятельности, анализу данных, бухучету, медицине, английскому языку, критическому мышлению, психологии, истории, социологии, философии и многим другим направлениям.

Присутствует возможность просматривать уроки онлайн или загружать видеолекции, чтобы учиться в любом месте и в любое время даже без доступа к сети Интернет. Полученные знания можно проверить с помощью интерактивных заданий и тестов.

Основные возможности программы:

  • Учеба у лучших преподавателей Украины и мира.
  • Прохождение онлайн-курсов с помощью Wi-Fi или мобильного Интернет-соединения.
  • Возможность загрузки видеолекций для обучения оффлайн.
  • Проверка знаний с помощью интерактивных заданий и тестов.
  • Просмотр новостей и роздаточных материалов курса.
  • Обучение в соответствии со своим личным графиком в любое удобное время.
Скриншоты Prometheus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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