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Clash of Kings для iOS

Clash of Kings 2.54.0 для iPhone, iPad

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Описание Clash of Kings 2.54.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Clash of Kings 2.54.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (163,09 Мб) Скриншоты Clash of Kings 2.54.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Clash of Kings 2.54.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Clash of Kings 2.54.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Clash of Kings – многопользовательская стратегия реального времени с ролевыми элементами, в которой вам предстоит сражаться против войск других игроков со всего мира. Стройте крупные города и ведите онлайн битвы. Укрепляйте свой город чтобы противостоять злым лордам и их войскам. Присоединяйтесь к другим альянсам и боритесь за контроль над королевствами. Создавайте свою армию, уничтожайте врагов и управляйте ресурсами, становясь самым влиятельным из лордов!

Основные возможности программы:

  • Противостояние альянсов.
  • Постройка собственного города, усовершенствование замка, стен, бараков, госпиталя и т. д.
  • Многопользовательские битвы PVP и PVE-атаки.
  • Отправляйте свои войска на захват других городов.
  • Собирайте ресурсы и покоряйте империю.
  • Стройте фермы и лесопилки для получения ресурсов, необходимых для усиления города и армии.
  • Получайте монеты за прохождение заданий и сбор ресурсов.
  • Создавайте оборону города за счет полученных ресурсов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Clash of Kings:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии - Онлайн клиенты
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