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5 Magic Rush: Heroes - удачное сочетание элементов RPG игры, защиты башен и строительство баз. Увлекательная одиночная кампания, онлайн PvP сражения, несколько режимов игры и ежедневные квесты- есть множество способов привести ваших героев к победе! Особенности игры: RPG геймплей с инновационным управлением навыками обеспечивает истинное испытание в режиме кампании;

Стратегическая война в реальном времени вспыхивает на мировой карте;

Миссии по защите башен принесут тебе дополнительную добычу, которая необзодима для усиления твоих героев.

Указывайте направление, контролируя Ваши заклинания, чтобы поразить цель;

Каждый из героев имеет свое собственное сверхзаклинание;

Зарабатывайте эпические награды для покорения Ваших противников;

PvP игры на арене, направляйте Ваших героев против всех желающих;

Вступайте в Альянс для сражения и общения с Вашими союзниками;

Захватывайте близлежащие шахты для сбора ценных ресурсов для Вашего Королевства;

Укрепляйте Ваше Королевство с помощью железа, кристаллов, серебра и медикаментов, а также используйте улучшение для усиления силы Ваших героев;

Разместите три команды героев на Вашей стене для защиты Вашего города;

Покорите других игроков или даже целый мир!

Выберите роль в игре и стройте вашу группу из огромного выбора персонажей, по Вашему пожеланию;

Найдите новых героев в Бассейне желаний;

Стратегия меняется вместе с развитием Ваших персонажей.

TRTS и ролевая игра встречаюся в уникальных сражениях на поле битвы;

Стратегическая война с элементами RPG-фэнтези привносит всё самое лучшее из обоих миров;

Некоторые герои сражаются лучше всего спереди, другие сзади - создайте идеальное боевое построение, чтобы сокрушать Ваших врагов.

Оборона Башен в побочных миссиях дает вам дополнительный лут;

Защита Башен с элементами RTS и RPG в режиме реального времени. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

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