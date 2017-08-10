Программы для iOS » Игры » Аркады и 2D » Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPad
Temple Run для iOS

Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (64,36 Мб) Скриншоты Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Temple Run - увлекательный раннер для мобильных iOS-устройств, в котором игроку предстоит помочь авантюрному искателю сокровищ спастись из древних гробниц, охраняемых жуткими монстрами. Необходимо бежать изо всех сил, прыгать и скользить, избегать многочисленных препятствий и ловушек, собирать монеты и покупать бонусы.

Основные возможности:

  • Простое управление жестами и путем наклоном устройства.
  • Прокачка персонажа с помощью накапливаемых бонусов.
  • Реалистичная механика, объединяющая повороты, прыжки, скольжение и опрокидывание.
  • Таблица лидеров и достижения, благодаря которой можно соревноваться с друзьями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Temple Run:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Hill Climb Racing 1.33.0 для iPhone, iPad

Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше

Subway Surfers 1.74.0 для iPhone, iPad

Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых

Bloons Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod

Bloons Lite - игра представляет собой головоломку, в которой нужно лопнуть максимально большое число шариков затратив при этом минимальное число дротиков. Вам

Angry Birds Transformers 1.29.10 для iPhone, iPad

Angry Birds Transformers - очередная интерпретация противостояния Злых птичек со Свинами на основе сюжетной линии Transformers

Fruit Ninja 2.5.4 для iPhone, iPad

Fruit Ninja - отличная популярная игра на ловкость и внимательность, где надо разрезать как можно больше сочных спелых фруктов, вылетающих на экране устройства

Ace Stickman Skater 1.0 для iPhone, iPad

Ace Stickman Skater - увлекательная аркада на ловкость, в которой Вы должны помочь маленькому смешному человечку на скейтборде проехать как можно дальше по дороге

скачать Adguard

Отзывы о программе Temple Run

Admin

Отзывов о программе Temple Run 1.6.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 