Программы для Android » Хобби, увлечения » другое » Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для Android
Благотворительность - спаси им жизнь! для Android

Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для AndroidОписание   Скачать Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,77 Мб) Скриншоты Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Благотворительность - спаси им жизнь! - Приложение максимально быстро и массово распространяет информацию о сборе средств нуждающимся.

Как только в приложение добавляется новое объявление о сборе средств, все пользователи приложения (в зависимости от установленных настроек) получат уведомление и смогут быстро добавить запись с объявлением к себе на стену вконтакте.

Таким образом, сбор средств будет происходить гораздо быстрее. Проект не собирает деньги, он распространяет информацию о необходимом сборе и любой другой необходимой помощи!

Скриншоты Благотворительность - спаси им жизнь!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Блоги, социальные сети - Здоровье
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

Аудио Анекдоты 4.0 для Android

Аудио Анекдоты - сборник забавных и смешных историй, которые нужно слушать, а не читать

Рыболовный календарь 2.0.2 для Android

Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет когда какая рыба ловится, а когда нет. Рыболовный календарь дает

INKHUNTER 1.4.9 для Android

INKHUNTER - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно виртуально примерить на себя тату и воочию увидеть, как будет

Dubsmash 2.23.0 для Android

Dubsmash – создавайте смешные ролики с собой в главной роли. Под фонограмму произносите известные фразы и цитаты и делитесь с друзьями забавными результатами.

Календарь клева 5.15.0107.01 для Android

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей

скачать Adguard

Отзывы о программе Благотворительность - спаси им жизнь!

Admin

Отзывов о программе Благотворительность - спаси им жизнь! 2.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 