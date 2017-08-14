Online Radio Box - бесплатное приложение, с помощью которого можно слушать радио онлайн. Присутствуют плейлисты для большинства радиостанций, встроенный таймер сна, будильник, избранные станции и пр.
В приложении представлены не только интернет радио России, но и такие страны как Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, а также интернет радиостанции Европы, Азии, Африки и Америки.
Для каждой станции приведена подробная информация, как например краткое описание и логотип, плейлист треков, список каналов и данные, указывающие, в каких городах и на какой частоте их можно найти в радиоэфире.
Ключевые особенности:
- плейлисты для большинства радиостанций
- таймер
- разнообразные радиостанции в выбранной географической зоне
- будильник
- поиск радиостанций по названию или по географическим данным
- избранные станции
- синхронизация ваших предпочтений с веб-версией
Любите слушать джаз, электронную музыку или релакс, а может классику или хиты 90х? На любой ваш вкус у нас найдется подходящая интернет радиостанция.