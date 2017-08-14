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Онлайн Радио Бокс для Android

Онлайн Радио Бокс 1.0.135 для Android

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Описание Онлайн Радио Бокс 1.0.135 для AndroidОписание   Скачать Онлайн Радио Бокс 1.0.135 для AndroidСКАЧАТЬ (6,74 Мб) Скриншоты Онлайн Радио Бокс 1.0.135 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Онлайн Радио Бокс 1.0.135 для AndroidСтатистика   Отзывы о Онлайн Радио Бокс 1.0.135 для AndroidОтзывы (0)  
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Online Radio Box - бесплатное приложение, с помощью которого можно слушать радио онлайн. Присутствуют плейлисты для большинства радиостанций, встроенный таймер сна, будильник, избранные станции и пр.

В приложении представлены не только интернет радио России, но и такие страны как Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, а также интернет радиостанции Европы, Азии, Африки и Америки.

Для каждой станции приведена подробная информация, как например краткое описание и логотип, плейлист треков, список каналов и данные, указывающие, в каких городах и на какой частоте их можно найти в радиоэфире.

Ключевые особенности:

  • плейлисты для большинства радиостанций
  • таймер
  • разнообразные радиостанции в выбранной географической зоне
  • будильник
  • поиск радиостанций по названию или по географическим данным
  • избранные станции
  • синхронизация ваших предпочтений с веб-версией

Любите слушать джаз, электронную музыку или релакс, а может классику или хиты 90х? На любой ваш вкус у нас найдется подходящая интернет радиостанция.

Скриншоты Онлайн Радио Бокс:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе Онлайн Радио Бокс

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