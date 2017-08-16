Angry Birds Evolution - очередные разборки птиц и свиней. Необходимо собрать команду обучить ее и прогнать наглых свиней с Птичьего острова. Присутствует более 100 новых птиц с возможностью их апгрейда.

Создавайте собственную команду, объединяйте супернавыки и доведите птиц до совершенства. Участвуйте в еженедельных событиях в одиночку или с товарищами по клану и получайте отличные награды.

Кроме этого можно соревноваться с другими игроками в PvP-турнирах по хрюкболу, выходить в новые лиги и получать награды.

Ключевые особенности: