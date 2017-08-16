Pinterest для Android

Pinterest 6.30.0 для Android

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Описание Pinterest 6.30.0 для AndroidОписание   Скачать Pinterest 6.30.0 для AndroidСКАЧАТЬ (13,26 Мб) Скриншоты Pinterest 6.30.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Pinterest 6.30.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pinterest 6.30.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Pinterest — бесплатный и очень удобный инструмент для хранения визуальных закладок, с помощью которого можно собирать интересные идеи. Можно использовать приложение для приготовления различных блюд, планирования путешествий, поиска идей для украшения дома и т. д.

Программу можно использовать:

  • Для создания закладок в браузере мобильного устройства: сохраняйте все, что вас заинтересовало в Интернете.
  • Для планирования работ: по ремонту квартиры, дизайну сада и других задач, где нужно приложить руки.
  • Для поиска интересных идей: рецептов, статей, подарков, способов сохранения денег и других.
  • Для поиска хобби: от создания комиксов и турпоходов, до резьбы по дереву и плетения из бисера.
  • Для планирования отпуска: экстремальные приключения, отдых с семьей, дальние путешествия и т. п.
  • Для поиска своего стиля: модные штучки, украшение жилища, советы по уходу за собой и другие рецепты красоты.
Скриншоты Pinterest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Pinterest отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Pinterest

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