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musical.ly для Android

musical.ly 5.8.2 для Android

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Описание musical.ly 5.8.2 для AndroidОписание   Скачать musical.ly 5.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (38,54 Мб) Скриншоты musical.ly 5.8.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика musical.ly 5.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о musical.ly 5.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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musical.ly - отличное приложение для Android, которое позволяет создавать короткие ролики, где пользователи добавляют к своим видеоселфи всевозможные музыкальные треки, цитаты из популярных сериалов и фильмов и пр.

Идеи для творений делятся на несколько основных категорий: музыка, комедия, талант (песня, танец, оригинальный жанр и т.д.), мода и красота, видеоблог, животные. Доступно большое количество треков из различных категорий, включая клипы MTV VMA, а также комедийные фильмы, мультики и многое другое. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Ключевые особенности программы:

  • Быстрое создание клипов.
  • Большое количество треков из различных категорий.
  • Возможность склеивать видео из разных фрагментов.
  • Наличие разнообразных фильтров.
  • Функция ускорения или замедления видео.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в соцсетях.
Скриншоты musical.ly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы - Блоги, социальные сети
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