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Автомобильный менеджер для Windows

Автомобильный менеджер 3.3

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Описание Автомобильный менеджер 3.3Описание   Скачать Автомобильный менеджер 3.3СКАЧАТЬ (13,34 Мб) Скриншоты Автомобильный менеджер 3.3Скриншоты (5)   Статистика Автомобильный менеджер 3.3Статистика   Отзывы о Автомобильный менеджер 3.3Отзывы (0)  
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Автомобильный менеджер — программный помощник, призванный помочь автолюбителю, а также сделать эксплуатацию автомобиля гораздо эффективней.

С этой программой теперь вам не нужно будет запоминать или записывать где-то на бумаге пробег, при котором заменяли масло в двигателе или в КПП, воздушный фильтр, свечи зажигания или другой расходник. Программа сама рассчитает сколько проехали эти свечи или масло, покажет километраж и графически покажет какой ресурс у этого расходника. Отдельного внимания заслуживает алгоритм ведения контроля за шинами.

Приложение может одновременно следить за двумя комплектами шин (лето/зима), позволяет их менять местами и помнить пробег за каждой из шин (или колес). От пользователя лишь требуется с помощью простого и понятного интерфейса фиксировать события и периодически синхронизировать показания одометра программы с реальным пробегом автомобиля.

В ходе работы, накапливающуюся информацию можно легко вывести на экран в меню «Журнал». Там можно увидеть все зафиксированные события с указанием даты, пробега, стоимости деталей, стоимости работы, все заправленные литры топлива. Причем все цифры суммируются и выводятся в специальных окошках в выбранных временных рамках.

Основные возможности программы:

  • Добавление автомобилей в виртуальный «Гараж». При добавлении указываются Марка/Модель, год выпуска, фото автомобиля, срок действия страховки, название шин, расходники и другая информация. Гараж вмещает до 5 автомобилей.
  • Графическое отображение автомобиля с удобными значками различных расходников (шины, лампы, фильтра, масла и прочее).
  • Цифровой одометр.
  • Склад для запчастей и шин.
  • Встроенный планировщик заданий.
  • Фиксирование основных событий : Заправка, Мойка, Ремонт, Страховка, Запчасти и аксессуары.
  • Средний расход топлива (на основе зафиксированных заправок и пробега).
  • Журнал — служит для вывода накопленной информации и отчетов по всем событиям, заменам расходников и прочее.
  • Импорт/Экспорт автомобилей — позволяет создавать резервные копии файлов автомобилей и загружать ранее созданные.
  • Автоматическое обновление.
Скриншоты Автомобильный менеджер:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программыОграничение функционала по истечению 30 дней
ОперационкаWindows 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт
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