Автомобильный менеджер — программный помощник, призванный помочь автолюбителю, а также сделать эксплуатацию автомобиля гораздо эффективней.

С этой программой теперь вам не нужно будет запоминать или записывать где-то на бумаге пробег, при котором заменяли масло в двигателе или в КПП, воздушный фильтр, свечи зажигания или другой расходник. Программа сама рассчитает сколько проехали эти свечи или масло, покажет километраж и графически покажет какой ресурс у этого расходника. Отдельного внимания заслуживает алгоритм ведения контроля за шинами.

Приложение может одновременно следить за двумя комплектами шин (лето/зима), позволяет их менять местами и помнить пробег за каждой из шин (или колес). От пользователя лишь требуется с помощью простого и понятного интерфейса фиксировать события и периодически синхронизировать показания одометра программы с реальным пробегом автомобиля.

В ходе работы, накапливающуюся информацию можно легко вывести на экран в меню «Журнал». Там можно увидеть все зафиксированные события с указанием даты, пробега, стоимости деталей, стоимости работы, все заправленные литры топлива. Причем все цифры суммируются и выводятся в специальных окошках в выбранных временных рамках.

Основные возможности программы: