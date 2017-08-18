Автомобильный менеджер — программный помощник, призванный помочь автолюбителю, а также сделать эксплуатацию автомобиля гораздо эффективней.
С этой программой теперь вам не нужно будет запоминать или записывать где-то на бумаге пробег, при котором заменяли масло в двигателе или в КПП, воздушный фильтр, свечи зажигания или другой расходник. Программа сама рассчитает сколько проехали эти свечи или масло, покажет километраж и графически покажет какой ресурс у этого расходника. Отдельного внимания заслуживает алгоритм ведения контроля за шинами.
Приложение может одновременно следить за двумя комплектами шин (лето/зима), позволяет их менять местами и помнить пробег за каждой из шин (или колес). От пользователя лишь требуется с помощью простого и понятного интерфейса фиксировать события и периодически синхронизировать показания одометра программы с реальным пробегом автомобиля.
В ходе работы, накапливающуюся информацию можно легко вывести на экран в меню «Журнал». Там можно увидеть все зафиксированные события с указанием даты, пробега, стоимости деталей, стоимости работы, все заправленные литры топлива. Причем все цифры суммируются и выводятся в специальных окошках в выбранных временных рамках.
Основные возможности программы:
- Добавление автомобилей в виртуальный «Гараж». При добавлении указываются Марка/Модель, год выпуска, фото автомобиля, срок действия страховки, название шин, расходники и другая информация. Гараж вмещает до 5 автомобилей.
- Графическое отображение автомобиля с удобными значками различных расходников (шины, лампы, фильтра, масла и прочее).
- Цифровой одометр.
- Склад для запчастей и шин.
- Встроенный планировщик заданий.
- Фиксирование основных событий : Заправка, Мойка, Ремонт, Страховка, Запчасти и аксессуары.
- Средний расход топлива (на основе зафиксированных заправок и пробега).
- Журнал — служит для вывода накопленной информации и отчетов по всем событиям, заменам расходников и прочее.
- Импорт/Экспорт автомобилей — позволяет создавать резервные копии файлов автомобилей и загружать ранее созданные.
- Автоматическое обновление.