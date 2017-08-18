Replay 4.2.1 для iPhone, iPad
Replay - один из самых лучших видеоредакторов для iOS-устройств, с помощью которого можно создавать потрясающие видеоролики собственного производства прямо на Вашем
InShot 1.21.1 для iPhone, iPad
Редактор фото и видео для iOS-устройств, который предлагает обширный набор всевозможных инструментов, включая анимированные смайлики и добавление текста, изменение
WeVideo 4.1.1 для iPhone
WeVideo - простой в использовании видеоредактор для iOS, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения
Quik 4.2.1 для iOS
Quik - мощная программа, с помощью которой вы сможете создать собственное видео всего за несколько нажатий. Простая в использовании и всем необходимым функционалом,
Slidely Show 3.3.1 для iPhone
Slidely Show - отличное бесплатное приложение для iPhone, с помощью которого легко и удобно создать свой собственный минифильм из имеющихся изображений, аудиозаписей
Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPad
Adobe Premiere Clip - простой и эффективный видеоредактор, с помощью которого можно легко создавать качественные видеоролики и делиться ими с друзьями в сети