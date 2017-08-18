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Quik 4.2.1 для iOS Quik - мощная программа, с помощью которой вы сможете создать собственное видео всего за несколько нажатий. Простая в использовании и всем необходимым функционалом, Slidely Show 3.3.1 для iPhone Slidely Show - отличное бесплатное приложение для iPhone, с помощью которого легко и удобно создать свой собственный минифильм из имеющихся изображений, аудиозаписей Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPad Adobe Premiere Clip - простой и эффективный видеоредактор, с помощью которого можно легко создавать качественные видеоролики и делиться ими с друзьями в сети