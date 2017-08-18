Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Piano Tiles 2 - популярная игра, которая позволит пользователю протестировать насколько он виртуозно сможет управлять своими падьцами. Все очень просто - не наступите на белые плитки! Нажимайте на черные плитки под ускоряющийся музыкальный ритм, не пропустите ни одной! Сконцентрируйте внимание, улучшите реакцию! Особенности игры: Простая и легкая в освоении.

Улучшайте скорость своих рук под бешенный ритм музыки!

Постоянно обновляющиеся авторские, классические и популярные песни на любой вкус!

Делитесь своими результатами с друзьями, соревнуйтесь в рейтинге с игроками со всего мира!

Идеальное качество музыки словно перенесет вас на живой концерт фортепиано.

Переносите свои результаты на другое устройство через функцию сохранения в аккаунте Facebook.

Большое количество различных заданий и наград. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Piano Tiles 2 для Android