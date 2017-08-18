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Piano Tiles 2 для iOS

Piano Tiles 2 3.2.2 для iPhone, iPad

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Описание Piano Tiles 2 3.2.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Piano Tiles 2 3.2.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (88,77 Мб) Скриншоты Piano Tiles 2 3.2.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Piano Tiles 2 3.2.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Piano Tiles 2 3.2.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Piano Tiles 2 - популярная игра, которая позволит пользователю протестировать насколько он виртуозно сможет управлять своими падьцами. Все очень просто - не наступите на белые плитки! Нажимайте на черные плитки под ускоряющийся музыкальный ритм, не пропустите ни одной! Сконцентрируйте внимание, улучшите реакцию!

Особенности игры:

  • Простая и легкая в освоении.
  • Улучшайте скорость своих рук под бешенный ритм музыки!
  • Постоянно обновляющиеся авторские, классические и популярные песни на любой вкус!
  • Делитесь своими результатами с друзьями, соревнуйтесь в рейтинге с игроками со всего мира!
  • Идеальное качество музыки словно перенесет вас на живой концерт фортепиано.
  • Переносите свои результаты на другое устройство через функцию сохранения в аккаунте Facebook.
  • Большое количество различных заданий и наград.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Piano Tiles 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы - Музыка
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