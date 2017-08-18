Танковый Биатлон 1.0 для iPhone, iPad
Танковый Биатлон - проверьте свои навыки в управлении боевой машиной и прицельной стрельбе по мишеням на танке Т-72Б
Flick Fishing 1.6 для iPad, iPhone, iPod
Flick Fishing - симулятор рыбной ловли. Вам предстоит научиться ловить рыбу в различных водоемах. Успех зависит не только от типов насадки, выбора рыболовных
Hellfire 1.00.01 для iPhone, iPad, iPod
Hellfire - хороший симулятор полетов на вертолете. Тип вертолета можно выбирать. Вам предстоит воевать в различного рода военных миссиях
Touchgrind 1.5.1 для iPhone, iPad, iPod
Touchgrind - революционная 3D игра, которая использует multi-touch технологию для управления скейтом, что позволяет совершать разнообразные головокружительные трюки.
3 Point Hoops Basketball Lite 4.2 для iPhone, iPad, iPod
3 Point Hoops Basketball Lite - симулятор игры в баскетбол. Вам нужно научиться точно забрасывать 3-х очковые с разных позиций в корзину
Bike Or Die Lite 2.1.6 для iPhone, iPad, iPod
Bike Or Die Lite - крутой 3D симулятор байка с реальной физикой движений. В бесплатной версии 5 уровней, в платной 2500 уровней