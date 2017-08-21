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Toponix for Tablets для Android

Toponix for Tablets 1.3.2 для Android

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Описание Toponix for Tablets 1.3.2 для AndroidОписание   Скачать Toponix for Tablets 1.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,01 Мб) Скриншоты Toponix for Tablets 1.3.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Toponix for Tablets 1.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Toponix for Tablets 1.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Toponix for Tablets - приложение предназначено для просмотра топографических карт Генштаба СССР и ориентирования на местности с их помощью. Программа создана для использования на больших экранах (планшеты).

С помощью этого приложения можно:

  • просматривать карты Генштаба СССР в формате JPEG (предпочтительно) и PNG;
  • переходить с карты на карту как на уровне одного масштаба, так и на карты другого масштаба с сохранением интересующего местоположения;
  • определять координаты текущего местоположения, точность их определения,  высоту над уровнем моря, скорость и направление движения;
  • записывать через заданный промежуток времени вышеперечисленные показатели в файле журнала;
  • отображать на карте траекторию движения из журнала;
  • пользоваться устройством как компасом;
  • контролировать работу системы GPS устройства;
  • учитывать пройденный путь с помощью троих независимых счетчиков;
  • сохранять местоположение заинтересовавших пользователя точек на местности, группировать их и отображать на карте в виде различных значков;
  • отсылать текущие координаты на сервер, так что путь устройства можно просматривать на другом устройстве. Это может быть полезным для спокойствия ваших близких.

Карты вы можете загружать непосредственно в приложении, а можете использовать свои.

Если вы будете загружать карты в приложении, то они имеются на территорию СССР и еще некоторые регионы. Чтобы загрузить первую карту, включите приемник GPS на устройстве, активируйте эту функцию в приложении (меню->действия->использовать GPS), дождитесь определения координат (появится красная точка на глобусе), далее загрузите карту (меню->карты->загрузить для текущих координат). Если карта для этого места есть, она будет загружена.

Если вы будете использовать свои карты, то учтите, что они должны быть в формате JPEG, иметь файлы привязки в формате *.map для Ози Експлорер, и иметь имена определенного вида.

Скриншоты Toponix for Tablets:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты
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