Toponix for Tablets - приложение предназначено для просмотра топографических карт Генштаба СССР и ориентирования на местности с их помощью. Программа создана для использования на больших экранах (планшеты).

С помощью этого приложения можно:

просматривать карты Генштаба СССР в формате JPEG (предпочтительно) и PNG;

переходить с карты на карту как на уровне одного масштаба, так и на карты другого масштаба с сохранением интересующего местоположения;

определять координаты текущего местоположения, точность их определения, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения;

записывать через заданный промежуток времени вышеперечисленные показатели в файле журнала;

отображать на карте траекторию движения из журнала;

пользоваться устройством как компасом;

контролировать работу системы GPS устройства;

учитывать пройденный путь с помощью троих независимых счетчиков;

сохранять местоположение заинтересовавших пользователя точек на местности, группировать их и отображать на карте в виде различных значков;

отсылать текущие координаты на сервер, так что путь устройства можно просматривать на другом устройстве. Это может быть полезным для спокойствия ваших близких.

Карты вы можете загружать непосредственно в приложении, а можете использовать свои.

Если вы будете загружать карты в приложении, то они имеются на территорию СССР и еще некоторые регионы. Чтобы загрузить первую карту, включите приемник GPS на устройстве, активируйте эту функцию в приложении (меню->действия->использовать GPS), дождитесь определения координат (появится красная точка на глобусе), далее загрузите карту (меню->карты->загрузить для текущих координат). Если карта для этого места есть, она будет загружена.

Если вы будете использовать свои карты, то учтите, что они должны быть в формате JPEG, иметь файлы привязки в формате *.map для Ози Експлорер, и иметь имена определенного вида.