Navitel Navigator 9.9.2 для Android
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты на устройство для оффлайн-доступа к маршрутам, показывает погоду,
MAPS.ME 7.4.3-Google для Android
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной
EasyWay 3.3.1 для Android
EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии, Казахстана, Молдовы, России, Сербии, Украины и Хорватии. Просто укажите маршрут,
Яндекс.Карты 6.4 для Android
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на
RMaps 0.9.4 для Android
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с онлайновыми, так и с оффлайновыми картами. Может использовать карты Google
CamOnRoad 0.0.87 для Android
CamOnRoad – позволит использовать Android-устройство в качестве автомобильного видеорегистратора и GPS-навигатора. Записанные файлы можно хранить как на самом