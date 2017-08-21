The Bike Computer 1.1 для iPhone, iPad, iPod
The Bike Computer - программа считает расстояние которое вы прошли, какая при этом была минимальная и максимальная скорость и сколько времени на это ушло. Удобно,
Cash Exchange Ukraine 1.2 для iPad, iPhone, iPod
iCashExchange - незаменимая программа для тех кто часто путешествует или часто меняет крупные суммы денег в валюте. iCashExchange позволяет быстро найти обменные
Skyscanner 5.24.1 для iPhone, iPad
Skyscanner - поисковое приложение для всех любителей путешествовать, которое поможет найти самые дешевые, удобные и выгодные авиабилеты напрямую от авиакомпаний
Trails 6.02 для iPhone, iPad, iPod
Trails - программа, которая записывает ваши перемещения где бы вы не находились с помощью GPS датчика. Затем на основе полученных и сохраненных данных программа
WikiPlaces 4.00 для iPhone, iPad
WikiPlaces - приложение, которое покажет Вам самые разнообразные объекты на Земном шаре со спутника или схематически в сопровождении краткого описания выбранного
Friendly Cities 1.8.9 для iPhone, iPad
Friendly Cities - отличный персональный гид и путеводитель по самым популярным туристическим городам мира