BlaBlaCar для iOS

BlaBlaCar 4.15.0 для iPhone, iPad

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Описание BlaBlaCar 4.15.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать BlaBlaCar 4.15.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (115 Мб) Скриншоты BlaBlaCar 4.15.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика BlaBlaCar 4.15.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о BlaBlaCar 4.15.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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BlaBlaCar - незаменимое приложение для всех путешественников, с помощью которого можно экономить на поездке и помогать при этом путешествовать другим.

Сервис представляет собой сообщество попутчиков, которые делят расходы на поездки, а также объединяет водителей, у которых есть свободные места в машине, с пассажирами, которым по пути, чтобы разделить транспортные расходы. Поиск попутчиков еще никогда не был таким простым и эффективным!

Найдите поездку (если вы пассажир):

  • Путешествуйте по невероятно низким ценам в 2-3 раза дешевле, чем на поезде, и намного удобнее, чем на автобусе.
  • Находите поездку даже в самую последнюю минуту.
  • Выбирайте водителя и связывайтесь с ним в один клик.
  • Путешествуйте вместе и экономьте деньги.

Предложите поездку (если вы водитель):

  • Поделитесь свободными местами с надёжными пассажирами, которые оплатят ваше топливо!
  • Предложите поездку - это займет всего несколько секунд.
  • Получайте сообщения и запросы от пассажиров прямо в приложении.
  • Путешествуйте вместе и делите расходы на топливо.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты BlaBlaCar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия
 Программа BlaBlaCar отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе BlaBlaCar

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