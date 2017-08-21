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Gardenscapes для iOS

Gardenscapes 1.7.0 для iPhone, iPad

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Описание Gardenscapes 1.7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Gardenscapes 1.7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (204 Мб) Скриншоты Gardenscapes 1.7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Gardenscapes 1.7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Gardenscapes 1.7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Gardenscapes - украшайте сад скульптурами, стройте фонтаны, решайте головоломки, знакомьтесь с забавными героями и открывайте новые участки – и новые приключения! Дворецкий Остин уже готов распахнуть перед вами ворота! Создайте свой сад мечты!

Особенности игры:

  • Уникальный геймплей: составляйте комбинации “три в ряд”, восстанавливайте сад и наслаждайтесь интересной историей - и все это в одном месте!
  • Сотни оригинальных уровней.
  • Десятки персонажей, которые могут стать вашими друзьями – познакомьтесь со всеми!
  • Своя социальная сеть: будьте в курсе, что интересного происходит в жизни героев.
  • Множество участков с уникальной планировкой: от заброшенных фонтанов до загадочных лабиринтов.
  • Очаровательный четвероногий друг, который всегда будет вам рад.
  • Создайте идеальный сад вместе с вашими друзьями на Facebook!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Gardenscapes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
 Программа Gardenscapes отмечена редакцией SoftPortal.com
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