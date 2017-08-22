Fishdom для Android

Fishdom 2.12.2 для Android

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Описание Fishdom 2.12.2 для AndroidОписание   Скачать Fishdom 2.12.2 для AndroidСКАЧАТЬ (85,27 Мб) Скриншоты Fishdom 2.12.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Fishdom 2.12.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fishdom 2.12.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Fishdom - захватывающая головоломка в жанре «три в ряд» с уникальными возможностями, в которой игроку предстоит украшать аквариумы, играть с забавными рыбками, кормить их, смотреть, как они общаются.

Особенности игры:

  • Уникальный геймплей: составляйте комбинации «три в ряд», декорируйте аквариумы, ухаживайте за рыбками и общайтесь с ними - и все это в одном месте!
  • Проходите сотни увлекательных уровней.
  • Исследуйте потрясающий подводный мир в компании удивительных 3D-рыбок. У каждой есть характер - познакомьтесь со всеми!
  • Создайте идеальный аквариум с помощью великолепных подводных украшений.
  • Оцените всю красоту моря, наслаждаясь совершенной графикой.
  • Дайвинг веселее вместе: играйте со своими друзьями на Facebook!
Скриншоты Fishdom:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыГоловоломки
 Программа Fishdom отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Fishdom

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