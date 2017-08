Все Сканворды 1.2.6j для Android Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в Мир кроссвордов 1.4.4 для Android Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют Слово за слово 3.7.2 для Android Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш

Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему Best Fiends 4.7.7 для Android Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься Слова из Слова 5.5 для Android Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер