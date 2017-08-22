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5 Fallout Shelter - управляйте высокотехнологичным подземным убежищем от «Волт-Тек». Постройте лучшее убежище, сделайте его обитателей счастливыми, защитите их от опасностей пустоши. Основные возможности: Постройте светлое будущее... в подземелье! Выбирайте современные интерьеры и постепенно превращайте более 2000 футов пещер в идеальное подземное жилище.

Узнайте потребности своих подопечных и обеспечьте им счастливую жизнь. Подберите для них идеальные занятия, обеспечьте одеждой и оружием, обучайте их и тренируйте.

В хорошем убежище нужны специалисты с разными навыками. Постройте радиорубку, чтобы привлечь новых обитателей, или активно интересуйтесь личной жизнью своих подопечных – подбирайте удачные пары и благословляйте влюбленных!

Отправляйте обитателей своего убежища на поверхность, исследовать выжженную пустыню, где их ждут опасности и приключения, полезные находки или внезапная смерть. Ищите новую броню и оружие, набирайтесь опыта и зарабатывайте крышки! Главное, не позволяйте им погибнуть!

Время от времени идиллическую жизнь в убежище могут нарушать опасности, порожденные ядерной катастрофой. Обитатели убежища должны быть готовы защитить свой дом от угрозы, исходящей снаружи... или изнутри. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Fallout Shelter для Android