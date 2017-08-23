ChronID - бесплатное приложение для анонимного общения и обмена опытом жизни людей с различными хроническими заболеваниями.

Установив данное приложение, вы сможете найти понимание от людей со схожими проблемами, получить эмоциональную и информационную поддержку, ведь они как никто другой поймут вас и помогут советом. Под каждое заболевание здесь выделен собственный раздел, где ведутся дискуссии и обсуждения как противостоять недугу, как научиться жить с ним.

Коллективный разум позволяет выделять наиболее полезные сообщения и формировать из них отдельную ленту записей по данному заболеванию. Находите самые эффективные методы лечения и выбирайте оптимальные лекарства.

При помощи функции геолокации вы сможете видеть сколько людей со схожим диагнозом находится рядом с вами, т.к. приложение полностью анонимно данные показываются в радиусе не ближе 1 км, для составления общей картины в рамках одного города.

Для регистрации не требуется номера телефона и подтверждающих кодов, для того чтобы начать пользоваться приложением достаточно адреса электронной почты.