ChronID для Android

ChronID 1.11 для Android

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Описание ChronID 1.11 для AndroidОписание   Скачать ChronID 1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (3,29 Мб) Скриншоты ChronID 1.11 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ChronID 1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о ChronID 1.11 для AndroidОтзывы (0)  
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ChronID - бесплатное приложение для анонимного общения и обмена опытом жизни людей с различными хроническими заболеваниями.

Установив данное приложение, вы сможете найти понимание от людей со схожими проблемами, получить эмоциональную и информационную поддержку, ведь они как никто другой поймут вас и помогут советом. Под каждое заболевание здесь выделен собственный раздел, где ведутся дискуссии и обсуждения как противостоять недугу, как научиться жить с ним.

Коллективный разум позволяет выделять наиболее полезные сообщения и формировать из них отдельную ленту записей по данному заболеванию. Находите самые эффективные методы лечения и выбирайте оптимальные лекарства.

При помощи функции геолокации вы сможете видеть сколько людей со схожим диагнозом находится рядом с вами, т.к. приложение полностью анонимно данные показываются в радиусе не ближе 1 км, для составления общей картины в рамках одного города.

Для регистрации не требуется номера телефона и подтверждающих кодов, для того чтобы начать пользоваться приложением достаточно адреса электронной почты.

Что нового в ChronID 1.11 для Android?
  • Добавлены уведомления и определение примерного расстояния до других болеющих указанными заболеваниями для удобства контактирования и обмена информацией.
Скриншоты ChronID:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе ChronID

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