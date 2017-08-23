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Plague Inc. для iOS

Plague Inc. 1.14.1 для iPhone, iPad

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Описание Plague Inc. 1.14.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Plague Inc. 1.14.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (95,6 Мб) Скриншоты Plague Inc. 1.14.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Plague Inc. 1.14.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Plague Inc. 1.14.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Plague Inc. — уникальное сочетание стратегии и ужасающе реалистичного симулятора. Ваш патоген только что инфицировал первого человека на Земле. Теперь ваша задача — уничтожить все человечество, развив смертоносную болезнь и распространив ее по всему свету. При этом вам придется преодолевать все, что человечество будет делать ради своей защиты.

Особенности:

  • Великолепная графика в разрешении Retina с продуманным интерфейсом.
  • Проработанный гиперреалистичый мир с передовым ИИ.
  • Исчерпывающая справка в игре и обучающая система.
  • 12 различных типов болезни с совершенно разными стратегиями развития.
  • Полноценное сохранение и загрузка игр.
  • Свыше 50 стран для заражения, сотни характеристик болезни для развития и тысячи мировых событий, на которые нужно адекватно реагировать.
  • Поддержка игровых достижений и таблиц лидеров.
  • Дополнения добавляют подчиняющего мозг червя Neurax, порождающий зомби вирус Necroa, скоростные прохождения и сценарии из жизни.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Plague Inc.:

Статус программы Платная | Цена: 29 р.
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСтратегии
 Программа Plague Inc. отмечена редакцией SoftPortal.com
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