Бабломет 1.0.7 для iPhone, iPad
Бабломет - веселое приложение, где Вам не придется ломать голову над поиском денег, а наоборот - сорите ими как можно больше
Кухонная Лихорадка 2.4.2 для iPhone, iPad
Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где Вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив
Clash of Kings 2.55.0 для iPhone, iPad
Многопользовательская онлайн-стратегия с ролевыми элементами в которой вы выступаете в роли армейского лидера. Вступайте в альянсы, присоединяйтесь к
Reigns 1.08 для iOS
Время стать новым королем средневековья в новой карточной стратегии Reigns. Вы должны соблюсти равновесие между четырьмя силами: церковь, общество, армия и
Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPad
Бомжара - необычная стратегическая игра, где Вам предстоит почувствовать все "прелести" жизни бомжа
Hearthstone 9.0.20374 для iPhone, iPad
Захватывающая карточная игра от известного разработчика Blizzard. Игра начинается с увлекательных вводных заданий, которые помогут игроку быстрее освоиться. Соберите