Программы для iOS » Игры » Головоломки » Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPad
Cut the Rope: Time Travel для iOS

Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (115 Мб) Скриншоты Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Cut the Rope: Time Travel - путешествуйте во времени вместе с Ам Нямом и кормите его предков леденцами в этой захватывающей головломке. На каждом уровне вас поджидают два забавных и голодных монстрика, что делает игру вдвойне увлекательной.

Посетите интереснейшие места, среди которых: «Средние века», «Эпоха возрождения», «Пиратский корабль», «Древний Египет», «Древняя Греция», «Каменный век», «Эра Диско», «Дикий Запад», «Восточная династия», «Индустриальная революция» и «Будущее». Предки Ам Няма ждут вас – и они уже изрядно проголодались!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Cut the Rope: Time Travel:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Cut the Rope: Time Travel отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Mastermind 1.3 для iPad, iPhone

Mastermind - увлекательная головоломка для детей и взрослых, в которой придется проявить всю свою логику и сообразительность

Candy Crush Saga 1.106.0 для iPhone, iPad

Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей

1010! 56 для iPhone, iPad

1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом

Тест на Возраст Мозга 1.8.8 для iPhone, iPad

Тест на Возраст Мозга - любопытное приложение, с помощью которого можно оценить способности своего мозга и определить его условный возраст

Shades: A Simple Puzzle Game 1.3.1 для iPhone, iPad

Shades: A Simple Puzzle Game - отличная увлекательная головоломка на подобие тетриса, но с интересными особенностями

Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad

Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в

скачать Adguard

Отзывы о программе Cut the Rope: Time Travel

Admin

Отзывов о программе Cut the Rope: Time Travel 1.6.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 