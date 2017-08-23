Mastermind 1.3 для iPad, iPhone
Mastermind - увлекательная головоломка для детей и взрослых, в которой придется проявить всю свою логику и сообразительность
Candy Crush Saga 1.106.0 для iPhone, iPad
Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей
1010! 56 для iPhone, iPad
1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом
Тест на Возраст Мозга 1.8.8 для iPhone, iPad
Тест на Возраст Мозга - любопытное приложение, с помощью которого можно оценить способности своего мозга и определить его условный возраст
Shades: A Simple Puzzle Game 1.3.1 для iPhone, iPad
Shades: A Simple Puzzle Game - отличная увлекательная головоломка на подобие тетриса, но с интересными особенностями
Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad
Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в