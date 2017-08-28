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5 Visa QIWI Кошелек - удобный в использовании инструмент, который существенно упрощает переводы и оплату любой из доступных 11 000 услуг со всего света. С помощью приложения можно оплатить онлайн-покупки, билеты в кино, разнообразный цифровой контент, осуществлять мгновенные денежные переводы, платить за коммунальные услуги и пр. Для регистрации нужен только номер телефона. Основные возможности: Пополнение кошелька без комиссии: с банковской карты, в онлайн-банке, наличными через терминал.

Пополнение кошелька с баланса телефона.

Оплата повседневных услуг с баланса телефона с минимальной комиссией и на особых условиях.

Сохранение шаблонов для платежей и переводов.

Карта ближайших терминалов QIWI и других точек пополнения наличными.

Пластиковая карта Visa для оплаты покупок в магазинах и кафе со счета кошелька.

Безопасные покупки в интернете с бесплатной виртуальной картой Visa.

Ваш кошелек на всех устройствах: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch.

Уведомления о штрафах.

Вход по Touch ID. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app QIWI для Android