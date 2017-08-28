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Яндекс.Деньги для iOS

Яндекс.Деньги 5.7.0 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Деньги 5.7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Деньги 5.7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (138 Мб) Скриншоты Яндекс.Деньги 5.7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Деньги 5.7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Деньги 5.7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Яндекс.Деньги - бесплатное приложение, с помощью которого можно заплатить за телефон и интернет, услуги ЖКХ, а также отправить денежный перевод, погасить кредит или штраф ГИБДД.

Возможности программы:

  • Пополнение баланса мобильного: МТС, Билайн, МегаФон, другие операторы,
  • Пополнение проездных: «Тройки» и «Стрелки»,
  • Пополнение счета в Steam, World of Tanks и в других онлайн-играх,
  • Пополнение баланса «ВКонтакте», Skype, «Одноклассники.ru», Mamba.ru,
  • Пополнение баланса БСК или транспондера для проезда по Западному скоростному диаметру.
  • Оплата ЖКХ, интернета, хостинга, ТВ, телефонии, билетов, брони или любого выставленного счета, кодов для App Store и iTunes.
  • Переводы с карты или из кошелька на банковскую карту, на кошелек в Яндекс.Деньгах.
  • Погашение кредитов и займов, штрафов ГИБДД.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Деньги:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Яндекс.Деньги

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