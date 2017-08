Art Lite 4.4 для iPhone, iPad, iPod Art Lite - программа содержит информацию о самых известных художниках различных эпох и направлений в живописи. О каждом из них программа выдает краткую биографию с Scrooge and Scratchit 1.0 для iPhone, iPad, iPod Scrooge and Scratchit - бесплатная электронная книга, подарок на Рождество от автора. Программа содержит небольшой рассказ iCue Memory Lite 1.0.3 для iPhone, iPad, iPod iCue Memory Lite - предназначена одновременно для развития и тестирования умственных способностей и зрительной памяти человека. При запуске программа предложит

Go Green 1.01 для iPhone, iPad, iPod Go Green - эта программа позволяет вести "правильный" экологически чистый, эффективный и безопасный образ жизни. При каждом запуске она дает совет как лучше Switzerland by Memento 1.0 для iPhone, iPad, iPod Switzerland by Memento - суть игры в следующем: на игровом поле нужно открывать по 2 одинаковые карты, чтобы они исчезли. Если карты не совпадают, то они остаются на HolyWars 2.0 для iPad, iPhone, iPod HolyWars - сервис, в котором вы набираете очки за то, что участвуете в различного рода опросах, отвечаете на вопросы, задаете свои вопросы и т.п. т.е. активно