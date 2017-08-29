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Стихотворение дня — Поэтический календарь для iOS

Стихотворение дня — Поэтический календарь 1.0 для iPhone, iPad

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Описание Стихотворение дня — Поэтический календарь 1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Стихотворение дня — Поэтический календарь 1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (16,9 Мб) Скриншоты Стихотворение дня — Поэтический календарь 1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Стихотворение дня — Поэтический календарь 1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Стихотворение дня — Поэтический календарь 1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Стихотворение дня — антология русской поэзии, скомпонованная по календарному принципу. Каждый день мы подбираем для вас несколько оригинальных стихотворений или переводов, выполненных лучшими российскими поэтами 18-21 веков. Предлагаем вам познакомиться не только с малоизвестными стихами классических поэтов, но и с произведениями полузабытых авторов, андеграундной поэзией, новинками современного поэтического мира.

Основные возможности:

  • Офлайн-доступ ко всем стихотворениям — читайте антологию в любое удобное время. Интернет нужен только для скачивания новых стихов.
  • Push-уведомления о новых стихах.
  • "Умный" поиск по поэтам и названиям стихотворений.
  • Избранное — помечайте понравившиеся стихотворения для повторного чтения и читайте стихи, которые понравились другим.
  • Случайное стихотворение — просто встряхните свой iPhone или iPad, чтобы открылись стихи, приуроченные к произвольной дате.
  • Кнопка "Поделиться" — расскажите друзьям об интересных поэтах и стихотворениях по email, в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Messages.
  • Обратная связь — сообщайте нам об ошибках и предлагайте идеи на будущие версии. Голосуйте за понравившиеся вам идеи.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Стихотворение дня — Поэтический календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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