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Coinbase Bitcoin Wallet для Android

Coinbase Bitcoin Wallet 4.5.10 для Android

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Описание Coinbase Bitcoin Wallet 4.5.10 для AndroidОписание   Скачать Coinbase Bitcoin Wallet 4.5.10 для AndroidСКАЧАТЬ (7,08 Мб) Скриншоты Coinbase Bitcoin Wallet 4.5.10 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Coinbase Bitcoin Wallet 4.5.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Coinbase Bitcoin Wallet 4.5.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Coinbase Bitcoin Wallet - безопасный и удобный Bitcoin кошелек, предлагающий наиболее полные Bitcoin-сервисы в веб и на мобильных устройствах. Приложение включает в себя:

  • Бумажник: мгновенная отправка и запрос биткойнов по имени, электронной почте или Bitcoin-адресу
  • Хранилище: предлагает дополнительную безопасность с несколькими подписчиками, снятиях по расписанию и приватному хранилищу
  • Покупка и продажа: мгновенная конвертация в местную валюту
  • Отправка и получение: удобная отправка и запрос средств от любого из ваших контактов Google, или через NFC или QR код
  • Безопасность: установка пароля для защиты приложения и удаленное отключение доступа к вашему телефону в случае потери или кражи

Основные преимущества:

  • Покупка и продажа биткойнов: Вы можете легко покупать и продавать биткойны прямо с вашего счета Coinbase, не выходя из мобильного приложения.
  • Подключение банковского счета: Вы можете легко вносить или снимать деньги, и покупать или продавать биткойны с привязанного банковского счета.
  • Торговые услуги - принимается более чем 38000 предприятий, таких как Dell, Expedia и Overstock.
  • Веб и мобильные устройства - Вы можете открыть свой бумажник Bitcoin и полностью управлять им как через веб, так и на мобильных устройствах, и пользоваться доступом к вашим биткойнам в любое время.
  • Глобальный охват - доступно на 11 языках.
Скриншоты Coinbase Bitcoin Wallet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа Coinbase Bitcoin Wallet отмечена редакцией SoftPortal.com
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