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5 Coinbase Bitcoin Wallet - безопасный и удобный Bitcoin кошелек, предлагающий наиболее полные Bitcoin-сервисы в веб и на мобильных устройствах. Приложение включает в себя: Бумажник: мгновенная отправка и запрос биткойнов по имени, электронной почте или Bitcoin-адресу

Хранилище: предлагает дополнительную безопасность с несколькими подписчиками, снятиях по расписанию и приватному хранилищу

Покупка и продажа: мгновенная конвертация в местную валюту

Отправка и получение: удобная отправка и запрос средств от любого из ваших контактов Google, или через NFC или QR код

Безопасность: установка пароля для защиты приложения и удаленное отключение доступа к вашему телефону в случае потери или кражи Основные преимущества: Покупка и продажа биткойнов: Вы можете легко покупать и продавать биткойны прямо с вашего счета Coinbase, не выходя из мобильного приложения.

Подключение банковского счета: Вы можете легко вносить или снимать деньги, и покупать или продавать биткойны с привязанного банковского счета.

Торговые услуги - принимается более чем 38000 предприятий, таких как Dell, Expedia и Overstock.

Веб и мобильные устройства - Вы можете открыть свой бумажник Bitcoin и полностью управлять им как через веб, так и на мобильных устройствах, и пользоваться доступом к вашим биткойнам в любое время.

Глобальный охват - доступно на 11 языках.