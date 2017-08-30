MyScore для iOS

MyScore 2.13.2 для iPhone, iPad

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Описание MyScore 2.13.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать MyScore 2.13.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (60,5 Мб) Скриншоты MyScore 2.13.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика MyScore 2.13.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о MyScore 2.13.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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MyScore – самое быстрое и точное обновление LIVE результатов, статистики, турнирных таблиц и сеток в 5000+ турнирах по всему миру в почти 30 видах спорта, включая такие популярные как футбол, хоккей, теннис, баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, бейсбол, американский футбол, гольф, регби, бокс, ММА, велогонки и др.

Ключевые особенности:

  • Быстрое и точное обновление.
  • Свыше 5000 турниров в почти 30 видах спорта.
  • Наличие мгновенных push-уведомлений при любых событиях в матче.
  • Избранные Ккоманды, матчи и турниры.
  • Синхронизация информации на всех девайсах.
  • Наличие текстовых LIVE комментарий.
  • Статистика очных встреч, составы команд и пр.
  • Live таблицы, отображающие как забитый гол изменил турнирную таблицу и список бомбардиров.
  • Разнообразные виды спорта.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты MyScore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт
 Программа MyScore отмечена редакцией SoftPortal.com
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