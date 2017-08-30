News USA - ридер новостных лент с самых крупных новостных сайтов США. Вы сможете оперативно получать и читать новости из областей: спорта, кино, технологий, бизнеса,

Feedly - держите любимые новости, блоги и журналы всегда под рукой. Приложение объединяет в одном месте избранные публикации, блоги, каналы YouTube, позволяет читать

Новости Mail.Ru - портал самых последних новостей и событий от ведущих СМИ России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ

Nuzzel 3.0.3 для iOS

Nuzzel - удобный новостной фильтр новостей и публикаций в Twitter и Facebook. Вы сами создаете свой топ предпочтений по темам и запросам и ежедневно получаете

Bandsintown 6.1 для iOS

Bandsintown - утилита, которая поможет вам постоянно быть в курсе концертов своих любимых артистов. Теперь вы не пропустите ни одно живое выступление, вся информация

Pocket Express 4.5.1087 для iPhone, iPad, iPod

Pocket Express - если кратко описать возможности этой программы, то это можно сделать одной фразой - весь Мир в кармане. Программа позволяет получать самые горячие