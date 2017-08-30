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Английский с Lingualeo для iOS

Английский с Lingualeo 2.30 для iPhone, iPad

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Описание Английский с Lingualeo 2.30 для iPhone, iPadОписание   Скачать Английский с Lingualeo 2.30 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (51,2 Мб) Скриншоты Английский с Lingualeo 2.30 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Английский с Lingualeo 2.30 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Английский с Lingualeo 2.30 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Английский с Lingualeo - удобный, эффективный и бесплатный сервис для изучения английского языка. Присутствуют различные виды тренировок для ускорения изучения английского языка, отображение своего прогресса и пр.

Ключевые особенности:

  • Эффективно. Мотивирует ученика на результат, совмещая игровые механики, высококачественный контент и социализированный подход.
  • Персонализировано. Формирует программу обучения, исходя из уровня знания языка, интересов, целей и возраста ученика.
  • Измеримо. Ученик может видеть свой прогресс в обучении.
  • Доступно. Дает возможность заниматься бесплатно, предоставляя широкий выбор интересных материалов, грамматические тренажеры и упражнения для тренировки чтения и слуха и др. Для доступа к расширенным функциям существует премиальная версия сервиса.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Английский с Lingualeo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыОбучающий софт - Языки
 Программа Английский с Lingualeo отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Английский с Lingualeo

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