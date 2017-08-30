Отличник по русскому 3 в 1 4.3 для iPhone, iPad
Отличник по русскому 3 в 1 - полезное обучающее приложение для развития правильной устной и письменной речи, которая станет хорошим помощником не только школьникам
1А: Мое тело 1.0.2 для iPhone, iPad
1А: Мое тело - обучающее приложение, которое в игровой форме познакомит ребенка с основными особенностями строения человеческого тела
Транспорт BabyBus 8.10 для iPhone, iPad
Транспорт BabyBus - увлекательное интерактивное приложение для ознакомления малышей с основными типами транспортных средств
Забавные зверята 1.8.2 для iPad, iPhone
Забавные зверята - обучающее приложение, с помощью которого ребенок может познакомиться с удивительным миром животных
Outdoor Play 4.3 для iPhone, iPad
Outdoor Play - интересное детское приложение, которое поможет ребенку в игровой форме развить ловкость и скорость реакции
Мир насекомых 4.30 для iPhone, iPad
Мир насекомых - познавательное приложение для малышей, которое познакомит детей с основными видами насекомых