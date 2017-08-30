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5 Английский с Lingualeo - удобный, эффективный и бесплатный сервис для изучения английского языка. Присутствуют различные виды тренировок для ускорения изучения английского языка, отображение своего прогресса и пр. Ключевые особенности: Эффективно. Мотивирует ученика на результат, совмещая игровые механики, высококачественный контент и социализированный подход.

Персонализировано. Формирует программу обучения, исходя из уровня знания языка, интересов, целей и возраста ученика.

Измеримо. Ученик может видеть свой прогресс в обучении.

Доступно. Дает возможность заниматься бесплатно, предоставляя широкий выбор интересных материалов, грамматические тренажеры и упражнения для тренировки чтения и слуха и др. Для доступа к расширенным функциям существует премиальная версия сервиса. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Английский с LinguaLeo для Windows Phone

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