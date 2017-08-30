Bitcoin Wallet для Android

Bitcoin Wallet 5.31 для Android

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Описание Bitcoin Wallet 5.31 для AndroidОписание   Скачать Bitcoin Wallet 5.31 для AndroidСКАЧАТЬ (2,99 Мб) Скриншоты Bitcoin Wallet 5.31 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bitcoin Wallet 5.31 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitcoin Wallet 5.31 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitcoin Wallet - Носите биткоины всегда с собой, в кармане! Платите быстро, сканируя QR-код. Будучи продавцом, получайте платежи быстро и надёжно.

Особенности приложения:

  • Не нужна ни регистрация, ни веб-сервис, ни облако! Этот кошелек децентрализован и является p2p.
  • Отображение суммы Bitcoin в BTC, mBTC и µBTC.
  • Конверсия из и в национальные валюты.
  • Поддержка отправки и получения средств через NFC, QR-коды или Bitcoin URL.
  • Адресная книга часто используемых адресов.
  • Когда вы не в сети, вы можете платить через Bluetooth.
  • Системные уведомления о получаемых монетах.
  • Собрать с бумажных кошельков (например: с кошелька использующегося для хранения).
  • Виджет для отображения баланса Bitcoin.
Скриншоты Bitcoin Wallet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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