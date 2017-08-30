GIF | Video | Tweet Downloader для Android

GIF | Video | Tweet Downloader 6.1 для Android

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Описание GIF | Video | Tweet Downloader 6.1 для AndroidОписание   Скачать GIF | Video | Tweet Downloader 6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,38 Мб) Скриншоты GIF | Video | Tweet Downloader 6.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика GIF | Video | Tweet Downloader 6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о GIF | Video | Tweet Downloader 6.1 для AndroidОтзывы (0)  
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GIF | Video | Tweet Downloader – приложение предоставляет возможность скачивать различный контент с Twitter, Vine или Instagram без необходимости авторизации в социальной сети.

Что бы скачать GIF-картинку или видео откройте «твит», в списке выберите строку «поделиться твитом с помощью» и укажите данную утилиту. После, вы должны поставить галочку возле значка «HD», если хотите высокое качество контента, если нет, то просто нажимайте «скачать» и открывайте видео/GIF на своем устройстве в любое время.  

Скриншоты GIF | Video | Tweet Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - другое
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Отзывы о программе GIF | Video | Tweet Downloader

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