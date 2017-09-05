Sudoku для Android

Sudoku 1.0.0 для Android

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Описание Sudoku 1.0.0 для AndroidОписание   Скачать Sudoku 1.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,58 Мб) Скриншоты Sudoku 1.0.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Sudoku 1.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sudoku 1.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Sudoku - классическая головоломка с цифрами. Игровое поле состоит из 81 клетки, разделённое на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки.

В квадратах в начале игры находятся некоторые числа от 1 до 9, и игроку требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Присутствует таблица рекордов, а также несколько уровней сложности.

Скриншоты Sudoku:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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