Sudoku - классическая головоломка с цифрами. Игровое поле состоит из 81 клетки, разделённое на меньшие квадраты со стороной в 3 клетки.

В квадратах в начале игры находятся некоторые числа от 1 до 9, и игроку требуется заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Присутствует таблица рекордов, а также несколько уровней сложности.