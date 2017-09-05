Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Все Сканворды 1.2.6j для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
1010! 37 для Android
1010! - захватывающая игра-головоломка с простым интерфейсом, но оригинальным сюжетом
Gardenscapes - New Acres 1.7.2 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Emoji игра 2.0 для Android
Emoji игра - увлекательная головоломка на воображение и логическое мышление