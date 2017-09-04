QuickCalend для Android

QuickCalend 30.3 для Android

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Описание QuickCalend 30.3 для AndroidОписание   Скачать QuickCalend 30.3 для AndroidСКАЧАТЬ (1,82 Мб) Скриншоты QuickCalend 30.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика QuickCalend 30.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о QuickCalend 30.3 для AndroidОтзывы (0)  
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QuickCalend — это календарь событий на каждый день, который позволяет быть в курсе того, что произошло в этот день в истории.

Ключевые особенности программы:

  • События на каждый день.
  • Помогает не забывать и изучать историю мира.
  • Достоверная информация.
  • Простое приложение.
  • Удобный интерфейс.
  • Небольшой вес.
Скриншоты QuickCalend:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе QuickCalend

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