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Кубические Уравнения для Android

Кубические Уравнения 1.6 для Android

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Описание Кубические Уравнения 1.6 для AndroidОписание   Скачать Кубические Уравнения 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,3 Мб) Скриншоты Кубические Уравнения 1.6 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Кубические Уравнения 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Кубические Уравнения 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Кубические Уравнения - бесплатное приложение, с помощью которого вы сможете решить кубические уравнения вида ‘Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0’. Пользоваться программой очень легко - достаточно ввести коэффициенты A, B, C, D, а все остальное сделает наше приложение.

Программа назовет корни уравнения. Вы можете проследить ход решения шаг за шагом. Если уравнение не имеет действительные корни, приложение рассчитает комплексные корни.

Калькулятор позволяет легко и быстро решить кубическое уравнение или проверить правильность уже найденных решений. Приложение имеет очень простой в использовании интерфейс.

Скриншоты Кубические Уравнения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнженерные - Стандартные
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