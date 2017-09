Hay Day 1.35.116 для Android Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике Last Day on Earth: Survival 1.5.3 для Android Last Day on Earth: Survival – игра на выживание в пост-апокалиптическом мире, где зомби правят миром. Собирайте ресурсы и создавайте из них инструменты и здания, для Market Millionaire 1.4.0 для Android Market Millionaire - игра, позволяющая играть на реальной фондовой бирже виртуальными деньгами. Все данные торгов берутся с настоящей биржи в реальном времени. Можно

Интерны 1.6.1 для Android Интерны – онлайн игра в которой вам придётся управлять больницей. В вашем распоряжении окажется несколько палат, лаборатория, склад, магазин и операционная. Начать Мобильная Русская Рыбалка 1.0.7.1-605 для Android Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с Симулятор пацана 2.6 для Android Симулятор пацана - симулятор четкого пацана для Android, в котором необходимо реально поднапрячься чтобы вместо обычного чмошника и терпилы стать самым настоящим