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Электрошокер для Android

Электрошокер 1.2 для Android

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Описание Электрошокер 1.2 для AndroidОписание   Скачать Электрошокер 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (2,28 Мб) Скриншоты Электрошокер 1.2 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Электрошокер 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Электрошокер 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Электрошокер - бесплатное приложение, которое представляет собой симулятор электрошокера. Звук реального электрошокера, блик вспышки и вибрация — все это вместе поможет разыграть ваших друзей. Стоит лишь нажать на кнопку.

Ставьте звук погромче и веселитесь, пугая друзей электрошокером. Приложению нужен доступ ко вспышке камеры.

Скриншоты Электрошокер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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