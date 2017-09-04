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Kwai для Android

Kwai 5.1.0.4630 для Android

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Описание Kwai 5.1.0.4630 для AndroidОписание   Скачать Kwai 5.1.0.4630 для AndroidСКАЧАТЬ (29,38 Мб) Скриншоты Kwai 5.1.0.4630 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Kwai 5.1.0.4630 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kwai 5.1.0.4630 для AndroidОтзывы (0)  
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Kwai – это простое приложение, чтобы смотреть и делиться короткими видео. Если вам нравится снимать пародии, петь, танцевать, заниматься спортом, у вас есть домашние животные или интересное хобби, то просто откройте данную программу и сделайте свой ролик.

Благодаря приложению можно легко стать знаменитым и собрать многотысячную аудиторию, а также имеется возможность получить доступ к огромному количеству забавных роликов со всей России.

Приложение предоставляет массу инструментов для создания видео:

  • покадровое редактирование видео (создавайте свою анимацию, рисуйте, используйте стикеры)
  • забавные маски и озвучка (попробуйте себя в роли любимого персонажа)
  • разнообразные стикеры и музыкальное сопровождение
  • бесконечное количество видео и интересных идей, сведут вас с ума.
Скриншоты Kwai:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Kwai отмечена редакцией SoftPortal.com
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