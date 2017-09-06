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Азбука Морзе для Android

Азбука Морзе 1.7 для Android

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Описание Азбука Морзе 1.7 для AndroidОписание   Скачать Азбука Морзе 1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (2,29 Мб) Скриншоты Азбука Морзе 1.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Азбука Морзе 1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Азбука Морзе 1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Азбука Морзе — приложение для перевода текста в код Морзе и обратно. Достаточно нажать "Воспроизвести", чтобы отправить реальные сигналы Морзе с помощью вспышки и вибрации.

Присутствует возможность расшифровывать текст в коде Морзе, посылать тайные сообщения через мессенджеры и социальные сети, переводить с русского и английского в азбуку Морзе и обратно. Для воспроизведения сигнала приложению нужен доступ ко вспышке камеры.

Особенности:

  • простой интерфейс
  • используется международный стандарт
  • расшифровывает алфавит морзе
  • переводит с английского на алфавит морзе
  • переводит с русского на алфавит морзе
  • вы можете использовать вспышку камеры для передачи кода Морзе
Скриншоты Азбука Морзе:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Азбука Морзе

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