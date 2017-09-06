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Квадратные Уравнения для Android

Квадратные Уравнения 3.9 для Android

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Описание Квадратные Уравнения 3.9 для AndroidОписание   Скачать Квадратные Уравнения 3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (2,3 Мб) Скриншоты Квадратные Уравнения 3.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Квадратные Уравнения 3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Квадратные Уравнения 3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Квадратные Уравнения - приложение, с помощью которого вы сможете решить квадратные уравнения вида ‘Ax^2 + Bx + C = 0’. Достаточно ввести коэффициенты A, B, C, а все остальное сделает наше приложение.

Программа найдет дискриминант и назовет корни уравнения, причем Вы можете проследить ход решения шаг за шагом. Если уравнение не имеет действительные корни, приложение рассчитает комплексные корни.

Калькулятор позволяет легко и быстро решить квадратное уравнение или проверить правильность уже найденных решений. Приложение имеет очень простой в использовании интерфейс.

Скриншоты Квадратные Уравнения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыНаучные - Математика
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