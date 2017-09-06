RealCalc Scientific Calculator 2.3.1 для Android
RealCalc Scientific Calculator — инженерный калькулятор для Android -устройств. Программа достаточно популярна благодаря множеству встроенных функций, простому, но
MyScript Calculator 1.2.0.419 для Android
MyScript Calculator - удобное приложение для Android, которое представляет из себя калькулятор с рукописным вводом данных. Пользователю достаточно просто прописать
AgileBloodGas 1.0.0 для Android
AgileBloodGas - утилита для вычисления кислотно-основного баланса артериальной крови
Графический Калькулятор 4.12.149 для Android
Графический Калькулятор – инженерный калькулятор для тех, кому необходимы сложные вычисления. В приложении возможны построения графиков, отображение промежуточных
handyCalc 0.57 для Android
handyCalc – не просто калькулятор, а целый вычислительный центр с автоматическим решением уравнений и возможностью построения графиков. Пользоваться программой
AgileSciTools 1.5.0 для Android
AgileSciTools - калькулятор для проведения биологических исследований. Позволяет расчитать молярную концентрацию, множественность заражения и другие величины