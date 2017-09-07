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Фонарик для Android

Фонарик 1.6 для Android

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Описание Фонарик 1.6 для AndroidОписание   Скачать Фонарик 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,28 Мб) Скриншоты Фонарик 1.6 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Фонарик 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фонарик 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Oiynsoft Фонарик - простой фонарик для Вашего Android-смартфона, котрый вполне успешно может служить альтернативой большинству встроенных решений. Присутствует возможность регулировать частоту блика фонарика с помощью нижнего ползунка. Приложению нужен доступ ко вспышке камеры.

Ключевые особенности:

  • Абсолютно бесплатный.
  • Быстрый запуск.
  • Работает при сворачивании приложения.
  • Работает, когда экран выключен или заблокирован.
  • Режим блика.
  • Настраиваемая частота блика.
Скриншоты Фонарик:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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