Simple Planner для Android

Simple Planner 1.6 для Android

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Описание Simple Planner 1.6 для AndroidОписание   Скачать Simple Planner 1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,67 Мб) Скриншоты Simple Planner 1.6 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Simple Planner 1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simple Planner 1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Simple Planner — удобный и простой в использовании планировщик задач, с помощью которого вы можете организовывать списки дел, покупок, фильмов для просмотра и другие повседневные планы. Забудьте о бумажках со списком необходимых покупок!

Начни планировать свою жизнь с Simple Planner! Долгое нажатие на задачу откроет контекстное меню.

Ключевые особенности:

  • Удобный и простой в использовании список задач.
  • Составляйте списки дел, покупок, фильмов и пр.
  • Редактирование задач.
  • Долгое нажатие на задачу откроет контекстное меню.

 

Скриншоты Simple Planner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Simple Planner

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