Oiynsoft Крестики Нолики - классическая логическая игра в крестики-нолики, благодаря которой можно неплохо скоротать время в автобусе, очереди и т.д.

Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. Первый ход делает игрок, ставящий крестики.

Попробуй свои силы в игре против компьютера. В настройках можно задать имя игрока.