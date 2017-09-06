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Крестики Нолики для Android

Крестики Нолики 1.9 для Android

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Описание Крестики Нолики 1.9 для AndroidОписание   Скачать Крестики Нолики 1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (2,3 Мб) Скриншоты Крестики Нолики 1.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Крестики Нолики 1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Крестики Нолики 1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Oiynsoft Крестики Нолики - классическая логическая игра в крестики-нолики, благодаря которой можно неплохо скоротать время в автобусе, очереди и т.д.

Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. Первый ход делает игрок, ставящий крестики.

Попробуй свои силы в игре против компьютера. В настройках можно задать имя игрока.

Скриншоты Крестики Нолики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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