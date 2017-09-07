Программы для Android » Игры » Головоломки » Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для Android
Крестики Нолики Multiplayer для Android

Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для AndroidОписание   Скачать Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (2,31 Мб) Скриншоты Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oiynsoft Крестики Нолики Multiplayer - попробуй свои силы в игре против своих друзей, в этой классической логической игре в крестики-нолики. Это отличная возможность скоротать время в автобусе, очереди, и т.д.

Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает. Первый ход делает игрок, ставящий крестики.

Скриншоты Крестики Нолики Multiplayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Sudoku Free 1.471 для Android

Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих

Angry Birds Match 1.0.17 для Android

Маленькие птички хотят безудержного веселья и приключений, но свиньи снова все портят и готовят новые пакости. Если малыши попадают в беду, им на помощь приходят

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Слово за слово 3.7.9 для Android

Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш

Gardenscapes - New Acres 1.7.2 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Sudoku 1.0.0 для Android

Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой известную головоломку с числами, являющейся популярным видом досуга. Игроку необходимо заполнить свободные

скачать Adguard

Отзывы о программе Крестики Нолики Multiplayer

Admin

Отзывов о программе Крестики Нолики Multiplayer 1.5 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 