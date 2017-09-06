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Angry Birds Match для Android

Angry Birds Match 1.0.17 для Android

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Описание Angry Birds Match 1.0.17 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Match 1.0.17 для AndroidСКАЧАТЬ (91,38 Мб) Скриншоты Angry Birds Match 1.0.17 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Angry Birds Match 1.0.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Match 1.0.17 для AndroidОтзывы (0)  
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Angry Birds Match – милая головоломка в стиле «три в ряд», где вам придется помогать маленьким птенчикам. Свиньи, как обычно, будут пытаться устроить ловушки и всякие подлости, но взрослые Ред, Чак и Бомб не дадут малышей в обиду.

Помимо разгадывания головоломки, вас ожидает знакомство с более чем с 50 милыми птенцами, за каждого найденного малыша вы получите ценные подарки. Наряжайте птичек в новые наряды, заходите к ним в гости, закатывайте вечеринки и открывайте новые уровни, а их в игре более тысячи. 

Скриншоты Angry Birds Match:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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