Mathway для Android

Mathway 3.1.5.2 для Android

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Описание Mathway 3.1.5.2 для AndroidОписание   Скачать Mathway 3.1.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (50,05 Мб) Скриншоты Mathway 3.1.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Mathway 3.1.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mathway 3.1.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Mathway — мировой лидер среди программ для решения задач, в арсенале которого миллиарды решенных задач и которому доверяют миллионы пользователей.

От элементарной алгебры до комплексных расчетов, приложение мгновенно решает самые сложные математические задачи — просто введите условия задачи (или наведите камеру и сделайте фото!) и вы немедленно получите бесплатный ответ.

Mathway — как карманный частный репетитор, который без промедления предоставляет помощь в решении домашних заданий в любом месте и в любое время без необходимости подключения к сети.

Программа охватывает:

  • Начальную математику
  • Начальную алгебру
  • Алгебру
  • Тригонометрию
  • Начало анализа
  • Математический анализ
  • Статистику
  • Конечную математику
  • Линейную алгебру
  • Химию
  • Построение графиков
Скриншоты Mathway:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМатематика - Инженерные - Научные
 Программа Mathway отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Mathway

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