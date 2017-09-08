PhotoMath 1.1.4 для Android
PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания
MATH 42 1.2.0 для Android
MATH 42 - отличная математическая программа для школьников и студентов для решения самых разнообразных видов задач от уравнений до интегралов и матриц. Предлагает
Таблица Брадиса 1.0 для Android
Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры
Фоксфорд Учебник 1.1.8 для Android
Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте, повторяйте и осваивайте более 3000 теоретических материалов и более 500
MalMath 1.4 для Android
MalMath - мощное математическое приложение для решения как простых, так и достаточно сложных задач с пошаговым описанием каждого действия и графическим изображением
Квадратные Уравнения 3.9 для Android
Бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволяет легко и быстро решить квадратное уравнение или проверить правильность уже найденных решений. В