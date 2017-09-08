yHomework для iOS

yHomework 2.56 для iPhone, iPad

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Описание yHomework 2.56 для iPhone, iPadОписание   Скачать yHomework 2.56 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (89,1 Мб) Скриншоты yHomework 2.56 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика yHomework 2.56 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о yHomework 2.56 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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yHomework - незаменимое приложение для решения математических задач, которое никогда не подведет! Решать математические задачи с yHomework очень просто. Всего лишь введите задачу или уравнение, и приложение немедленно выдаст ответ вместе с пошаговым решением!

На данный момент приложение знает такие темы:

  • правило упрощения,
  • уравнение с одним неизвестным,
  • системы двух уравнений,
  • квадратные уравнения,
  • неравенства и графики функций.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты yHomework:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМатематика - Научные
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