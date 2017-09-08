PhotoMath 4.0.1 для iPhone
PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания
1А: Цифры 1.1 для iPhone, iPad
1А: Цифры - приложение для малышей, которое поможет ребенку быстро выучить цифры, а также легко считать до 10
GeoGebra 6.0.374.0 для iPad
GeoGebra - отличное многофункциональное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет хорошим помощником всем, кто так или иначе связан в учебе или
iCue Memory Lite 1.0.3 для iPhone, iPad, iPod
iCue Memory Lite - предназначена одновременно для развития и тестирования умственных способностей и зрительной памяти человека. При запуске программа предложит
Brain Toot Lite 2.005 для iPhone, iPad, iPod
Brain Toot Lite - набор головоломок и тестов для развития математических способностей, зрительной памяти, памяти и т.п.