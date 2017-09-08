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5 yHomework - незаменимое приложение для решения математических задач, которое никогда не подведет! Решать математические задачи с yHomework очень просто. Всего лишь введите задачу или уравнение, и приложение немедленно выдаст ответ вместе с пошаговым решением! На данный момент приложение знает такие темы: правило упрощения,

уравнение с одним неизвестным,

системы двух уравнений,

квадратные уравнения,

неравенства и графики функций. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app yHomework для Android