Words – лучшее приложение для изучения английских слов, созданное специально для вашего iPhone и iPad. Программа позволяет легко изучить английский с помощью увлекательных тренировок в игровой форме, в которые хочется играть снова и снова. Каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка, создавая всесторонний опыт. С помощью приложения вы сможете очень быстро запоминать новые слова и легко проверять свои знания, тренировать правописание и восприятие слов на слух.
Уникальный алгоритм улучшает процесс обучения, используя проверенные методы из области исследования памяти. Words адаптируется индивидуально к вам, избирательно повторяет слова, с которыми у вас были проблемы в прошлом. Завершая уроки и играя в игры, вы будете набирать опыт, переходить на более высокие уровни и коллекционировать награды.
26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые интересны для вас сейчас: человек, еда, транспорт, здоровье, дом, спорт, природа, одежда, деньги и др. Также словарь содержит полный список неправильных глаголов и фразовых глаголов.
Приложение превосходно подойдет для людей с любым уровнем знания английского языка от начинающего до продвинутого!
Особенности программы:
8 уникальных тренировок, каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка;
Возможность добавления своих уроков и слов.
Более 8000 слов, разбитых на 330 уроков.
26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые актуальны для вас сейчас.
Каждый урок рассчитан на один день и содержит до 25 слов.
Поиск слов по урокам.
Встроенный англо-русский словарь на 40000 слов.
Не требуется доступ к интернету! Заниматься можно где угодно!
Все слова озвучены, снабжены примерами и картинками;
Напоминания о занятиях.
Уникальный алгоритм, составляющий индивидуальную программу подбора слов на повторение для более быстрого запоминания!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app