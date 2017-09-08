Words – лучшее приложение для изучения английских слов, созданное специально для вашего iPhone и iPad. Программа позволяет легко изучить английский с помощью увлекательных тренировок в игровой форме, в которые хочется играть снова и снова. Каждая тренировка учит конкретному навыку нового языка, создавая всесторонний опыт. С помощью приложения вы сможете очень быстро запоминать новые слова и легко проверять свои знания, тренировать правописание и восприятие слов на слух.

Уникальный алгоритм улучшает процесс обучения, используя проверенные методы из области исследования памяти. Words адаптируется индивидуально к вам, избирательно повторяет слова, с которыми у вас были проблемы в прошлом. Завершая уроки и играя в игры, вы будете набирать опыт, переходить на более высокие уровни и коллекционировать награды.

26 тематических блоков позволяет учить именно те темы, которые интересны для вас сейчас: человек, еда, транспорт, здоровье, дом, спорт, природа, одежда, деньги и др. Также словарь содержит полный список неправильных глаголов и фразовых глаголов.

Приложение превосходно подойдет для людей с любым уровнем знания английского языка от начинающего до продвинутого!

Особенности программы: