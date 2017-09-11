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The Simpsons: Tapped Out для iOS

The Simpsons: Tapped Out 4.28.2 для iPhone, iPad

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Описание The Simpsons: Tapped Out 4.28.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать The Simpsons: Tapped Out 4.28.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (80,7 Мб) Скриншоты The Simpsons: Tapped Out 4.28.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика The Simpsons: Tapped Out 4.28.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о The Simpsons: Tapped Out 4.28.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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The Simpsons: Tapped Out - постройте свой собственный, живой Спрингфилд! Гомер случайно вызвал взрыв, который стёр Спрингфилд с лица земли, и теперь тебе предстоит убрать весь этот беспорядок... то есть... помочь ему отстроить город заново!

  • Помоги Гомеру найти близких - Мардж, Лизу, Мэгги (и даже Барта - иногда) - и не очень близких, например, Неда Фландерса. Засели свой Спрингфилд любимыми героями, от завсегдатаев кабака (Барни Гамбл) до бандитов (Жирный Тони). Пусть все живут, мы осуждать не станем! Наряжай героев, как на картинке, в костюмы Барта Сорвиголовы или Лизы-королевы ящериц и оживи сценки из любимых эпизодов "Симпсонов"!
  • Распоряжайся своим Спрингфилдом. Собственной жизнью распорядиться толком не можешь? Зато теперь можешь распоряжаться жизнями жителей Спрингфилда! Пусть Апу отрабатывает в магазине "На скорую руку" просто умопомрачительно долгие смены, Мо занимается контрабандой редких животных, а Гомер весь день напролёт плещется в бассейне... последнее, между прочим, не так уж и плохо.
  • Построй свой собственный Спрингфилд. Думаешь, Гомер заслуживает жить рядом с таверной Мо? А монорельсу не повредит ещё несколько крутых поворотов? И, возможно, парку Красти нужно на 40% больше мультяшной жестокости и на 40% меньше внимания санинспекции? Ну, наконец-то ты сможешь создать тот Спрингфилд, какой пожелаешь! Расширяй город до прибрежной зоны, развивай торговлю в гламурных магазинах Спрингфилд Хайтс и любуйся его видами.
  • Тебя ждут уникальные сюжеты "Симпсонов". Не пропусти эксклюзивные анимированные сценки и новые смешные истории от авторов сериала. Ты же знаешь, что они хороши, потому что пишут для "Симпсонов"! "The Simpsons: Tapped Out" - самая уморительная игра по сериалу, в которую тебе когда-либо доводилось играть!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты The Simpsons: Tapped Out:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСимуляторы
 Программа The Simpsons: Tapped Out отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе The Simpsons: Tapped Out

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