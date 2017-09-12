Toy Defense 2: Солдатики — захватывающая игра в жанре tower defense. Участвуй в громких баталиях, командуй реальной военной техникой середины прошлого века и оттачивай стратегические навыки в пылу сражений!

Думаешь, будет легко? Уверен, что враг слабее тебя? Как бы не так: тебе понадобится множество тактик, чтобы одолеть противника. Динамичные PvP-баталии и борьба в разных уголках мира сделают из тебя опытного стратега и обеспечат боевую закалку, а мастерство в турнирах приведет прямиком на вершину рейтинга.

Отражай атаки, уничтожай врагов и веди свою армию к победе!

Особенности игры: