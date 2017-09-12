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Toy Defense 2: Солдатики для iOS

Toy Defense 2: Солдатики 2.4 для iPhone, iPad

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Описание Toy Defense 2: Солдатики 2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Toy Defense 2: Солдатики 2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (137 Мб) Скриншоты Toy Defense 2: Солдатики 2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Toy Defense 2: Солдатики 2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Toy Defense 2: Солдатики 2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Toy Defense 2: Солдатики — захватывающая игра в жанре tower defense. Участвуй в громких баталиях, командуй реальной военной техникой середины прошлого века и оттачивай стратегические навыки в пылу сражений!

Думаешь, будет легко? Уверен, что враг слабее тебя? Как бы не так: тебе понадобится множество тактик, чтобы одолеть противника. Динамичные PvP-баталии и борьба в разных уголках мира сделают из тебя опытного стратега и обеспечат боевую закалку, а мастерство в турнирах приведет прямиком на вершину рейтинга.

Отражай атаки, уничтожай врагов и веди свою армию к победе!

Особенности игры:

  • три режима боя: одиночные миссии, турниры и PvP-баталии;
  • 240 захватывающих миссий;
  • возможность сразиться в крупнейших кампаниях XX века;
  • техника ведущих военных держав: Великобритании, США, СССР и Германии;
  • турнирные сражения и борьба за лидерство в рейтинге;
  • яркая, зрелищная графика;
  • уникальный механизм прокачки отрядов с помощью командиров;
  • возможность использовать войска разных стран в одном бою.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Toy Defense 2: Солдатики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии
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