Lifesum - ваш персональный путеводитель к здоровому образу жизни. Какой бы ни была ваша цель – снижение веса, набор веса, наращивание мышечной массы или просто улучшение здоровья – приложение подберет для вас индивидуальный план питания, основанный на ваших предпочтениях и физиологических данных.
Ключевые особенности программы:
Индивидуальный план питания, основанный на вашем образе жизни.
Возможность есть сбалансированнее, а не меньше.
Советы для более успешных тренировок.
Мотивацию к достижению ваших целей.
Визуализацию вашего прогресса.
Lifesum интегрирован с HealthKit. Вы можете экспортировать потребление воды и еды из Lifesum в HealthKit, и импортировать фитнес данные, такие как вес, количество пройденных шагов (метров), данные физической нагрузки обратно в Lifesum.
Для расширенных функций, таких так специализированные планы питания и возможность синхронизации с популярными фитнес приложениями, такими как Moves, Withings, FitBit, Jawbone, Endomondo и Runkeeper, вам нужно получить доступ к Lifesum Premium.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app