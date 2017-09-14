Gardenscapes - New Acres 1.7.2 для Android
Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Слова из слова 2 1.0.0 для Android
Продолжение увлекательной головоломки для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит составлять слова из букв заданного на уровне слова. За
Все Сканворды 1.2.6j для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Слово за слово 3.7.9 для Android
Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер